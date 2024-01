Presi dopo una rapina a Bologna, in manette due giovani residenti ad Ancona

ANCONA - Residenza ad Ancona, rapina compiuta la mattina del 31 dicembre in un bar di Piazza XX Settembre, a Bologna nella zona della stazione ferroviaria. In manette un 25enne italiano e un giovane di 19 anni tunisino, entrambi residenti ad Ancona e con vari precedenti.

I due che erano insieme ad altri due complici che sono riusciti a fuggire hanno preso alcuni panini e gratta e vinci per poi scontrarsi con uno dei baristi che era intervenuto per bloccarli a cui hanno portato via il cellulare, prima di essere messi in fuga da un addetto alla vigilanza. All'arrivo della polizia, il 25enne e il 19enne sono stati bloccati e arrestati per rapina aggravata, mentre gli altri due sono ancora ricercati.