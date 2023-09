Estra si lega all'Ancona: la presentazione della partnership in Comune sotto gli occhi del sindaco Silvetti

ANCONA- Si rinnova e si consolida il legame tra l’Us Ancona ed Estra. Estra, primo operatore delle Marche nel settore energetico, investe sul club biancorosso, a conferma della grande attenzione del Gruppo allo sport in tutte le sue sfaccettature e al suo radicamento nel territorio. La partnership è stata ufficializzata questa mattina (12 settembre) dal presidente di Estra Francesco Macrì, a cui è stato anche consegnato il gagliardetto della squadra, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti e dell’Assessore Daniele Berardinelli.

L'orgoglio dei presenti

«Siamo orgogliosi – afferma l’amministratore delegato della società, Roberta Nocelli, che un’azienda di caratura nazionale rafforzi il rapporto programmando investimenti triennali .

E’ un segnale di fiducia, è un motivo di orgoglio. E’ la dimostrazione che il nostro brand continua a crescere e ad inglobare al suo interno partner di alto livello . Approfitto per ringraziare Estra per la fiducia che ci ha accordato e l’amministrazione comunale per il supporto in questa operazione».

Da sempre Estra dedica risorse alla promozione delle attività sportive, attraverso collaborazioni con squadre importanti, impegnate nelle discipline più praticate, ma anche con iniziative a sostegno di piccole associazioni e dei giovani.

«Il Gruppo Estra è orgoglioso di scendere in campo al fianco dell’Ancona – dichiara Francesco Macrì, Presidente Esecutivo di Estra S.p.A. -. Crediamo fortemente nel gioco di squadra e nel legame con il territorio di riferimento, i medesimi valori veicolati dalla società sportiva dorica. Lo sport è cooperazione, sinergia e dinamismo, peculiarità su cui basiamo tutta la nostra attività quotidiana, da sempre. Si vince insieme, questo è un principio basilare nella disciplina sportiva. Ed è anche la filosofia di Estra che assieme ai propri collaboratori fissa ogni giorno nuovi traguardi da raggiungere, con il supporto imprescindibile dei tanti clienti e della loro preziosa fiducia. Ecco perché abbiamo siglato questa partnership con l’Ancona, sodalizio sportivo il cui modus operandi è molto simile al nostro. Forza biancorossi, potete contare su di noi».

La partnership è stato accolta con grande soddisfazione dal sindaco della città, Daniele Silvetti: «Sono onorato di annunciare alla città che il sodalizio fra Estra e l’Ancona non solo si consolida, ma conosce oggi una programmazione. Sapete quanto sia a me caro questo progetto che l’Ancona sta portando avanti in modo sicuro e serio. E’ un percorso triennale e per noi è importante intensificare la rete di rapporti fra un’azienda leader come Estra e la società calcistica cittadina, una delle espressioni autorevoli più importanti della nostra città dal punto di vista culturale. C’è la percezione che in questi tre anni si possa concretizzare qualcosa di importante. Ci sono prospettive che ci vedono uno accanto all’altro: noi vogliamo la nostra comunità ancora più unita, perché le sfide che ci si presentano davanti non sono solo sportive. Ringrazio Estra e l’Ancona per il messaggio che lanciano al capoluogo».