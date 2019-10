Portonovo, una maxi festa per i 50 anni di Edoardo Rubini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Grande serata di festa venerdì scorso al Seebay di Guido Guidi per festeggiare i 50 anni di Edoardo Rubini , il noto bagnino di Portonovo e figlio di Marisa e Franco titolari del ristorante Emilia in riva al mare. Dai suoi amici di infanzia ai suoi ex compagni di squadra, come Brinoni, Bruniera e Malavenda, dagli amici della caccia a quelli del mare, oltre alla sua numerosissima famiglia, sono state tantissime le persone che hanno condiviso con Edoardo Rubini questa importante gionata. Dalla moglie Stefania, le figlie Angela e Emma, la sorella Federica con i due nipoti Filippo e Francesco c’erano davvero tutti a festeggiare #Edo50. Cena, musica risate e soprattutto uno splendido video realizzato dal alcuni amici con tutte le immagini sin da quando era bambino ad oggi. Infine Edoardo, ha voluto omaggiare i propri ospiti con una stupenda t-shirt personalizzata in ricordo dell’evento celebrato nella sua amata Portonovo.