ANCONA - Scoppia la lite tra la madre e il figlio che non l'aiuta nelle faccende di casa: arriva la polizia. È successo ieri sera in un appartamento di via Flaminia ad Ancona, dove i poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un litigio. Una volta nell'appartamento, hanno scoperto che i litiganti erano madre e figlio, di origini moldave, di circa 50 e 30 anni. I poliziotti hanno verificato che lo scontro, partito alle accuse della madre di scarsa collabrazione nella faccende di casa nei confronti del figlio, non era per fortuna giunto alle vie di fatto. I poliziotti si sono limitati a parlare con i due contendenti per farli tornare alla calma.