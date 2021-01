Piano antighiaccio e neve: avviato il monitoraggio nelle ore notturne

ANCONA - Con il previsto abbassamento delle temperature e l’entrata nel pieno dell’inverno, l’Assessorato alla Protezione Civile ha predisposto il monitoraggio delle strade più soggette a gelate notturne. Due squadre in reperibilità stanno verificando nottetempo lo stato dell’ Asse Nord-Sud (da via Bocconi all’uscita dell’Università nelle due carreggiate) e il tratto della Cameranense, pronte a richiedere l’intervento dei mezzi dedicati per mantenere in sicurezza il fondo stradale.



La sorveglianza è attiva dal 27 dicembre e sono stati effettuati sinora 4 interventi di verifica per via delle temperature scese al di sotto dei quattro gradi. L’altra notte alle ore 4:00 il magazzino comunale è intervenuto con un mezzo spargisale nelle seguenti strade: - Asse N/S in entrambi i sensi di marcia (escluse le gallerie) compresi i svincoli in entrate ed uscita delle Grazie e in ingresso al km 4+900– discesa in Strada di Passo Varano (a fianco del Cimitero delle Tavernelle) – la doppia curva pericolosa in Strada Cameranense direzione Stadio del Conero – Via Filonzi in entrambi i sensi di marcia.



