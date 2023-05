ANCONA Se i primi raggi di sole estivi sorridono già a Portonovo, lo stesso non si può dire per il Passetto. La spiaggia, a pochi giorni dall’arrivo di giugno, non è ancora pronta. Tanto che ieri i bagnanti sono stati costretti allo slalom tra dune e ruspe.

Ostacoli che però non hanno impedito agli affezionati della spiaggia cittadina di prendere il sole e godere di qualche ora di relax in una domenica dalle temperature più che gradevoli. Per usufruire totalmente del Passetto in versione estiva, manca ancora all’appello il livellamento del litorale e la sistemazione di alcune parti di cemento. Proprio il non completamento dei lavori, non ha concesso a Claudio Cerusico, titolare dello stabilimento Il Valentino, di piazzare in spiaggia ombrelloni e lettini.