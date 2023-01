ANCONA - L’ondata di maltempo non ha risparmiato Ancona, tant’è che nella notte tra venerdì e sabato i volontari City Angels sono scesi alla spiaggia del Passetto per avvertire, dell’avverse condizioni meteo, una decina di senzatetto, che lì hanno trovato rifugio. Un intervento provvidenziale, reso possibile dai contatti che questa associazione riesce a mantenere sul territorio.

L’allarme

E proprio il bollettino meteo con le previsioni che davano, da lì a poche ore, il mare in burrasca con forti venti da maestrale, hanno fatto scattare l’allarme. Una decina i senza fissa dimora invitati a risalire lungo la scalinata che, dalla rotonda va in direzione del Monumento ai Caduti. Ad attendere quei poveri ragazzi, con età compresa tra i 20 e i 30 anni, c’erano i City Angels che hanno offerto loro qualcosa di caldo da bere. L’incontro ha offerto l’occasione per raccogliere nuove richieste di scarpe e coperte per affrontare il freddo di questi giorni.

Con il mare che, da lì a qualche ora, si sarebbe ingrossato, i senzatetto sono stati spostati altrove. Secondo una prima indiscrezione, nel gruppo, formato prevalentemente da pakistani, ci sarebbero dei volti nuovi, gente arrivata di recente nel capoluogo dorico. Un particolare che conferma come Ancona sia un luogo di passaggio per coloro che sono alla ricerca della documentazione per regolarizzare la propria posizione in Italia. Dovuta parentesi: la Questura di Ancona viene considerata tra le più veloci in materia di rilascio di questi documenti, ma le richieste sono tante e la burocrazia impone i suoi tempi. La certezza: l’arrivo dei City Angels ha dato la possibilità a queste persone di mettersi al riparo.

I bivacchi

Un intervento tempestivo. A distanza di qualche ora dall’arrivo dei volontari, la spiaggia del Passetto è stata sferzata dal maltempo. Il mare grosso ha sommerso il camminamento che dalla rotonda si estende fino alla Seggiola del Papa. Onde alte diverse metri hanno allagato l’intera zona, fino alla scalinata che si trova proprio sotto l’ascensore, il luogo dove questi poveri ragazzi hanno ricavato un bivacco, con tanto di teli, coperte e materassi. Abbandonare questo angolo dove poter dormire non è stato semplice: quel poco che hanno questi giovani è stato messo in alcune buste, al riparo dalla furia del mare. Altri accampamenti della disperazione si segnalano alle scuole Antognini, all’ex Lancisi, in via Baccarani dalle parti di via Marconi e nella zona del Pincio, dove un ex bagno pubblico attualmente ospita due richiedenti asilo politico.