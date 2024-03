ANCONA Spettacoli e concerti sulla pista di pattinaggio e un punto ristoro sulla terrazza dei laghetti del Passetto. Il Comune approva le linee di indirizzo per la riqualificazione del parco che si estende accanto alle piscine. Attività, quelle messe nero su bianco dalla Giunta, che verranno realizzato già lungo l’estate in arrivo. «Un'occasione in più per i giovani, per le famiglie, per tutti i cittadini e per i visitatori, per incontrarsi e per rendere viva e animata la città di Ancona, in un luogo di indubbia bellezza» afferma l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Battino.

La vera novità, in effetti, è il bando pubblico per la concessione dell'area terrazzata laterale ai laghetti dove verrà allestita una struttura mobile ad uso bar e relativo dehor. Mentre la pista di pattinaggio, per poter ospitare le manifestazioni che l’Amministrazione è interessata a realizzare, dovrà sottoporsi ad un piccolo lifting. Giusto qualche intervento per la sistemazione dei locali annessi. «Questo atto è funzionale, dunque, al raggiungimento di un obiettivo che la giunta Silvetti si era posta sin dall'inizio del mandato» specifica Battino tornando sulle linee di indirizzo appena approvate. Un documento che mira a coniugare un’esigenza aggregativa con il rispetto dell’ambiente, promuovendo attività e strutture connotate da una forte impronta ecologica.

In particolare la possibilità di allestire una strutture rimovibile, a basso impatto ambientale, da posizionare lungo i terrazzamenti adiacenti ai laghetti da destinare a servizi di ristorazione per il periodo estivo e in concessione pluriennale. Sulla base di questi presupposti il documento approvato dalla Giunta stabilisce dunque che dovranno essere individuate attività e manifestazioni sportive estive realizzabili nel parco.

Inoltre la storica funzione ludica e di intrattenimento andrà recuperata grazie all’organizzazione di eventi compatibili con il contesto. Ma non può esserci aggregazione se insieme all’evento non si mette a disposizione un bar o un punto ristoro. Dunque la necessità di realizzare un bando che abbia come fine ultimo la realizzazione di iniziative economiche di somministrazione alimenti e bevande. Insomma un’altra area della città che presto vedrà sorgere un’offerta inedita. Un’alternativa al cartellone estivo.