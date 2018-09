Notte brava con alcol e droga: sviene un ragazzo di 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ingerisce un mix micidiale e sviene a due passi dall’ex ospedale Umberto I, in pieno centro. È finita così la notte brava di un 17enne anconetano che non ha retto alla sferzata devastante di un mix di alcolici e sostanze stupefacenti. Erano le due della notte scorsa quando il ragazzino è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla che, considerata la situazione, ha allertato la centrale operativa del 118. Morale: sul posto è arrivata un’automedica e, subito dopo le prime cure, il medico ha deciso per il ricovero all’ospedale regionale di Torrette.