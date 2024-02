Ancona, non risponde al telefono facendo preocucpare vicini e familiari: gli agenti arrivano alla porta e fanno la scoperta

ANCONA Nella tarda serata di ieri (23 febbraio) ad Ancona, un anziano di 80 anni ha chiesto aiuto alla polizia dal momento che non riusciva a mettersi in contatto con il fratello (anche lui di 80 anni). Gli agenti si sono recati nell'abitazione del fratello in zona Brecce Bianche citofonando senza risposta. Dopo essersi fatti aprire dai vicini di casa - a loro volta preoccupati - si sono portati alla porta d'ingresso dell'appartamento.

La scoperta

Dopo una certa insistenza al campanello, l'uomo ha aperto agli agenti, spaesato, riferendo di non sentirsi particolarmente bene. Per questo motivo è stato condotto all'Ospedale per gli accertamenti necessari.