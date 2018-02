Due tir intraversati a Torrette: chiusa la Flaminia in direzione nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Neve, neve e ancora neve. E altri problemi per i tir: due si sono intraversati intorno alle 19 in via Conca a Torrette, traffico in tilt anche se considerata la situazione ci sono poche auto in giro. Quelli che provengono dalla Grecia infatti non hanno le catene. E pochi minuti dopo è arrivata la decisione di sospendere temporaneamente il traffico sulla Flaminia in direzione nord.