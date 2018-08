Manca la corrente dialisi fuori uso: donna salvata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri mattina i vigili del fuoco si sono presentati sulla soglia di casa di una signora che abita in via Angelini. C’era un problema con la fornitura di energia elettrica, il macchinario per la dialisi era in tilt. Terapia salvavita in bilico, panico. Scattato l’allarme, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro: non c’erano fiamme né muri di polvere da affrontare, ma servivano la stessa prontezza di riflessi e umanità per risolvere la situazione. Alla fine la paziente è riuscita a fare la dialisi. Missione compiuta. «La signora ci teneva a raccontare questa storia - confida uno dei vigili del fuoco protagonisti -, voleva che mettessimo anche il nostro nome, ma non è quello che conta».