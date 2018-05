Maltrattamenti in famiglia Picchia la moglie e finisce in cella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Anni di soprusi, finché la donna, temendo il peggio, non si è decisa a denunciare il marito. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Collemarino, hanno eseguito l’arresto di un falconarese, di origine campana, responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei due figli, uno dei quali appena dodicenne. L’uomo, già conosciuto ai carabinieri, secondo la misura cautelare disposta dalla procura, aveva esercitato negli anni continue vessazioni nei confronti della donna, vittima di condotte violente sia fisiche che psicologiche: questo fino a quando la donna, grazie anche al sostegno dei figli, non ha avuto il coraggio di denunciare il suo aguzzino ai militari dell’Arma. Immediata la risposta della Procura che ha subito spiccato, a carico del soggetto, un’ordinanza di custodia cautelare presso la casa circondariale di Montacuto.