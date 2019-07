Sottopassi chiusi, alberi abbattuti e tanti allagamenti da nord a sud: caos totale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un'emergenza dopo l'altra, situazione caotica in tante zone della città. A seguito delle forti precipitazioni sono stati chiusi i sottopassi di via Caduti del Lavoro e di via Macerata che sono presidiati dalla Polizia Municipale.E' stato anche aperto il COC, in corso sopralluoghi da parte della Polizia Municipale, Protezione CIvile Comunale e Vigili del Fuoco.Alcuni alberi abbattuti stanno rallentando la viabilita'. Si raccomanda la massima prudenza. In via del Conero (foto) Sappanico e via Torrioni le situazioni con maggior disagi, ma bisogna prestare anche grande attenzione agli allagamenti alla Baraccola.