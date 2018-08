Malattia stronca giovane mamma: domani l'ultimo saluto a Cristiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una malattia ha spento il sorriso di Cristiana Toscani, lasciando nel dolore i famigliari e gli amici che ora la piangono. Cristiana, aveva 48 anni, ed era mamma di tre figli. Di lei, tutti ricordano l’impegno e la dedizione che metteva nel fare ogni cosa; la disponibilità ad aiutare chi ne aveva bisogno; il grande amore per la famiglia che l’ha sorretta anche nell’affrontare la malattia che non le ha dato scampo. Lavorava da Auchan: anche qui il ricordo che emerge è quello di una persona sempre in grado di prodigarsi con tutti. I colleghi hanno avviato una raccolta di solidarietà per ricordarne la figura e testimoniare così la vicinanza alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani, alle 11, nella chiesa di San Michele Arcangelo al Pinocchio.