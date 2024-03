Il mondo politico anconetano in lutto per Ennio Coltrinari. Lo storico segretario provinciale dell’Idv si è spento ieri sera all’età di 80 anni nell’istituto Santo Stefano dove si trovava ricoverato ormai da tempo, a seguito di un incidente che gli aveva provocato una paralisi. Coltrinari ha una lunga storia di attivismo politico e non solo. Funzionario del servizio Agricoltura della Regione Marche, già vice presidente della Provincia di Ancona dal 1999 al 2002 con delega all’Urbanistica, nel 2009 aveva ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio Zipa succedendo a Giancarlo Sagramola. Nel 2010 era diventato segretario provinciale dell’Idv.

«Un signore della politica e del sindacato, persona perbene in una bella famiglia. Per me un padre politico». Lo ricorda così l’avvocato David Favia, con Coltrinari nell’Idv. Insieme nelle tante battaglie politiche e in un’amicizia profonda che li ha sempre legati. Coltrinari è stato protagonista ad Ancona di alcuni tra i passaggi politici più significativi. Ha saputo gestire cambiamenti e momenti difficili, anche all’interno del suo stesso partito, con quella forza e determinazione che l’ha sempre contraddistinto. Uomo d’esperienza, a cui molti ambienti politici del capoluogo hanno sempre fatto riferimento nei momenti in cui c’erano da prendere decisioni di peso. La data del funerale deve ancora essere fissata.