Lite tra studenti Erasmus al viale, un giovane colpito con un pugno: tutti in Questura

ANCONA - Scoppia una lite tra studenti Erasmus, un giovane viene colpito al volto con un pugno e la notte termina al Pronto soccorso e negli uffici della Questura di Ancona. Il parapiglia è avvenuto verso le 2 di stanotte (2 marzo 2024), quando nei pressi di un bar al viale della Vittoria è attivata la pattuglia della Polizia per verificare un'aggressione.

Sul posto gli agenti hanno identificato un gruppo di studenti Erasmus tra i 20 ed i 24 anni tutti stranieri ed uno di loro era stato colpito con un pugno al culmine di un diverbio. Mentre il giovane veniva portato al Pronto soccorso, i poliziotti sono riusciti a rintracciare anche altri giovani che nel frattempo si erano allontanati e che avrebbero aggredito il ragazzo ferito. Tutti sono stati portati in Questura e in attesa di accertamenti sono stati denunciati perchè non hanno mostrato il documento di identità.