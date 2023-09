Litiga con la compagna, lei gli rifila una bottigliata e se ne va: finisce al Pronto soccorso

ANCONA - Litiga con la compagna, lei, al contrario di altre volte, reagisce, gli rifila una bottigliata e se ne va: lui finisce al Pronto soccorso. La scorsa nottata gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti in via Mamiani su segnalazione per una lite in strada tra un uomo e una donna poi passata alle vie di fatto.

Altro lutto nello sport pesarese: addio all'ex cestista della Febal Roberto Giusti. Fatale una lunga malattia

Ma quando sono arrivati sul posto gli operatori non hanno trovato nulla, perchè l'uomo era già stato trasportato all'ospedale prima dell' arrivo della Polizia. Ed è al Pronto soccorso di Torrette che hanno identificavato l'aggredito, un 40ennu peruviano. L'uomo riferiva di aver avuto una lite passata alle vie di fatto con la compagna, lamentando che la stessa, a differenza delle altre volte in cui avrebbero avuto delle liti, in quella circostanza si procurava una bottiglia di vetro rotta con l'intento di colpirlo. La donna, dopo aver colpito l'uomo, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.