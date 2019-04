I ladri allo stadio Dorico rubano 170 euro d'incasso della partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima le scuole, poi un ristorante, adesso lo stadio Dorico. Non c’è pace nel quartiere Adriatico, assediato dai malviventi che continuano a seminare danni in cerca di pochi spiccioli. L’ultimo colpo risale all’altra notte. Qualcuno si è introdotto all’interno dell’impianto cittadino per saccheggiare la segreteria in gestione al P73, società sportiva di Pietralacroce.Hanno messo tutto in disordine per rubare circa 170 euro, incasso parziale delle gare casalinghe della squadra di calcio che milita nel campionato di Seconda Categoria, oggi impegnata nella trasferta di Ostra, decisiva in chiave playoff. Ad accorgersi del furto, ieri attorno alle 8,30, è stato Gianni Gioacchini, ex custode e dirigente del club. Non appena ha notato i segni di scasso sulle porte, ha contattato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Norm per i rilievi.