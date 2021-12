Torna dal lavoro e trova la casa svaligiata, i ladri sono entrati da una finestra: «Mi hanno rubato i gioielli»

ANCONA - Finestre aperte, ante spalancate, vestiti a terra. Un caos che avvolgeva l’intera casa. È stata questa la scena che una donna, residente in via Ugo Betti a Passo Varano, si è trovata davanti agli occhi lunedì sera a mezzanotte. A quell’ora la proprietaria stava rincasando dopo il lavoro ma, quando è entrata nell’appartamento, ha capito di aver ricevuto sgraditi ospiti. I ladri sono riusciti ad arraffare un anello d’oro e un paio di orecchini ma prima hanno rovistato dappertutto.

La vittima si è sfogata dell’accaduto sul gruppo Facebook dei residenti del quartiere: «Ci sono i ladri in azione. Tornata poco dopo mezzanotte a casa dal lavoro ho trovato la mia camera sotto sopra e le finestre spalancate, senza nemmeno un segno di forzatura». I malviventi hanno approfittato di un qualche spiraglio negli infissi non perfettamente chiusi. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale che ora stanno procedendo con le indagini.



Si legge ancora nel post: «Hanno rubato l’oro. Altro non hanno toccato. State molto attenti, lasciate le luci accese in ogni dove e soprattutto se i cani abbaiano, lasciateli fare. I miei cani si sono salvati fortunatamente. Se vi capita di vedere persone sospette nel quartiere avvisate le forze dell’ordine. Sono 10 anni che abito qui, non pensavo succedesse mai, anche perché gli orari di lavoro non sono mai gli stessi, quindi sicuramente hanno tenuto d’occhio casa mia per un pezzo».

