Investe nel trading online Pensionato truffato: 80mila euro spariti nel nulla

ANCONA - Quando ha saputo che era stato vittima della darknet e che probabilmente non avrebbe mai più visto gli 80 mila euro che aveva investito, ha avuto un mancamento. Il malore che ha accusato un pensionato anconetano è avvenuto negli uffici della Polizia Postale. Ci si era diretto per denunciare che aveva eseguito degli investimenti online, sospettando però di essere stato truffato. E, infetti, la sua paura è diventata realtà dopo gli accertamenti eseguiti dagli agenti sul forex trading intrapreso dal pensionato, diventata negli ultimi anni una delle maggiori trappole del web. Si tratta di investimenti operati sul valore delle valute estere. Nel caso del pensionato, gli agenti sono riusciti ad individuare come responsabile della perdita dei soldi investiti un macedone residente in Ungheria. Parte del denaro sarebbe stato bloccato dalla polizia.