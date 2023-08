ANCONA - Era in sella al suo scooter e stava percorrendo la Provinciale del Conero quando all’improvviso si è trovata in mezzo alla strada un cinghiale: ha cercato di evitarlo, ma è stato tutto inutile. Lo ha centrato in pieno ed è finita a terra assieme al due ruote. È la sequenza di paura che si è materializzata ieri all’altezza della “Vedova”. Un’anconetana di 53 anni, che guidava il suo Sh, è finita all’ospedale dopo lo scontro il cinghiale. L’animale non è sopravvissuto all’impatto.

La richiesta di aiuto



L’allarme è scattato quando albeggiava, attorno alle 5.30. L’impatto si è verificato in direzione di Potonovo. È stata la stessa scooterista a chiamare i soccorsi, facendo piombare sul posto gli agenti della polizia locale e i volontari della Croce Gialla di Ancona. Stando a quanto emerso, la donna si è scontrata con l’ungulato che si trovava in mezzo alla strada: è stato un impatto violento, anche per la stazza massiccia dell’animale.

Dopo lo scontro, la 53enne è finita a terra. Sull’asfalto, anche il suo Sh. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce gialla assieme ad una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi di rito. La scooterista ferita, dopo le prime medicazioni sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette. Non è in gravi condizioni. Lo scooter si è danneggiato nella parte anteriore.



Gli agenti della polizia locale, dopo i rilievi di rito, hanno allertato il servizio veterinario dell’Ast per lo spostamento della carcassa del cinghiale: nell’impatto con il motorino l’animale è rimasto ucciso.



I precedenti



Non è certo la prima volta che capitano incidenti a causa dell’attraversamento dei cinghiali lungo la strada, all’interno del Parco del Conero. A rimanere feriti, non solo i conducenti degli scooter e delle moto, manche gli automobilisti. Ma negli ultimi mesi gli ungulati sono arrivati anche a ridosso delle case cittadine. Addirittura, un cinghiale ha fatto chiudere per quasi un mese il Parco della Cittadella per tutelare gli utenti.