Il dg dell'ospedale Caporossi dopo lo schianto choc alla Baraccola: «Mia moglie viva per miracolo»

ANCONA «È un miracolo», sospira Michele Caporossi. A vedere l’auto della moglie, scoperchiata come una scatoletta, vengono i brividi. Ma lei, Adriana Maria Antinori, 69 anni compiuti a inizio mese, è salva. La compagna del direttore generale degli Ospedali Riuniti ora è ricoverata in osservazione a Torrette: la prima Tac ha escluso lesioni interne.

La presidentessa del circolo tennis Riviera del Conero non ricorda nulla dello spaventoso incidente di ieri mattina in via Albertini. Quando è successo, attorno alle 10, il marito era in una riunione. «Non appena me l’hanno detto - confessa - stavo per svenire. E quando ho visto com’era ridotta l’auto, ho pensato a un miracolo».



La ricostruzione

Da Osimo la 69enne stava andando allo stadio Dorico quando, per cause da accertare, con la sua Renault Kadjar si è schiantata contro un camion della ditta di trasporti Bartolini che si trovava sulla corsia preferenziale e sembra stesse svoltando a destra per entrare nel carico-scarico del megastore Leroy Merlin. Nell’impatto, tremendo, l’auto è stata letteralmente sventrata. Da quel laocoontico groviglio di lamiere, la moglie del dg Caporossi è uscita miracolosamente viva, aiutata dai vigili del fuoco intervenuti insieme alla polizia locale e al 118. Sul posto è atterrata, all’interno del Gross Center, l’eliambulanza, ma la donna è stata portata a Torrette, in codice rosso per dinamica, da un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano: era ferita e sotto choc, ma è rimasta sempre cosciente.



Il racconto

Michele, autotrasportatore di 45 anni, era al volante del camion della ditta Bartolini. «Ero fermo sulla corsia di inserimento di Leroy Merlin - racconta -. Dallo specchietto retrovisore ho visto l’auto che mi stava venendo addosso. Sono sceso, ho temuto il peggio quando ho visto l’auto distrutta. Ma per fortuna la signora era cosciente e ha cominciato a muoversi e a parlare». Ma sull’esatta dinamica sono in corso accertamenti: la polizia locale analizzerà le telecamere e sta ascoltando i testimoni.

Per tutta la mattinata la Baraccola è stata paralizzata da un micidiale maxi ingorgo in direzione centro. I vigili urbani hanno dovuto chiudere il tratto interessato dall’incidente, deviando il traffico sulla corsia del Mc Donald’s. Si sono formate code chilometriche, creando disagi anche a quanti erano diretti al centro vaccini del Paolinelli. La pericolosità di via Albertini è aumentata da quando è stata istituita la corsia d’immissione al Leroy Merlin: la segnaletica orizzontale poco chiara e un cartello di stop ingannevole meritano di essere rivisitati.

