Telelaser mobili e autovelox fissi: ecco le nove postazioni dove verrà controllata la velocità

ANCONA - Riparte la prevenzione per la sicurezza stradale. Le pattuglie della Polizia locale da subito impegnate nel controllo del comportamento degli automobilisti alla guida. In arrivo anche i telelaser in alcuni punti strategici della città, cinque in particolare. L’assessore alla sicurezza Stefano Foresi si confronterà quanto prima con la comandante Liliana Rovaldi per il posizionamento dei rilevatori di velocità. Mentre restano fissi i 4 autovelox in via Flaminia, Baraccola e asse nord-sud su ambo le direzioni.



Dopo mesi di azioni mirate sul fronte del rispetto delle norme anti-covid, il focus sulla sicurezza da parte della Polizia locale torna sulle strade e in particolare sul comportamento degli automobilisti. «Un parziale ritorno alla normalità - commenta la comandante Liliana Rovaldi - nell’ambito del nostro compito di prossimità, ovvero di vicinanza sul territorio a contatto con il cittadino per il rispetto delle regole, ora torniamo ad occuparci prioritariamente delle norme legate alla viabilità. Ma senza distogliere l’attenzione dalla prevenzione anticontagio». Con l’allentamento delle restrizioni sugli spostamenti, infatti, si registra una maggiore circolazione di autoveicoli in città. Dunque una normale attività di monitoraggio torna ad essere di primaria importanza.



L’attività di controllo delle forze della Polizia locale si concentreranno in particolare su alcune infrazioni: utilizzo del telefono cellulare durante la guida (165 euro di multa e 5 punti di decurtazione sulla patente), mancato rispetto del rosso semaforico (167 euro di multa e 6 punti di decurtazione sulla patente), sosta su parcheggi disabili (87 euro di multa, 2 punti di decurtazione sulla patente e rimozione del veicolo). Restano in funzione gli autovelox fissi posizionati lungo la via Flaminia in direzione centro città, Baraccola in ambo le direzioni e Asse nord-sud entrambe le direzioni. Le sanzioni previste per chi supera i limiti di velocità vanno dai 42 euro fino addirittura alla sospensione della patente di guida come previsto dall’art. 142 del codice della strada. E a contribuire ad un maggior controllo preventivo sul rispetto delle norme previste, l’Amministrazione comunale in concertazione con il comando della Polizia municipale sta valutando un’operazione di monitoraggio tramite telelaser.



«Molti residenti ci hanno segnalato alcuni punti della città in cui gli automobilisti non rispetterebbero i limiti di velocità - spiega l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi - pertanto ci coordineremo con il comando della Polizia locale per il posizionamento dei telelaser dove possibile». Le segnalazioni riguarderebbero le zone di via Pergolesi (nota in città come la discesa del gas), via Esino, via Grotte (dalla rotatoria in direzione via Ascoli Piceno), via Maggini e via Redi a Palombina. Ma la rilevazione della velocità tramite telelaser necessita di alcune regole ben precise: lo spazio adeguato per il puntamento del macchinario, l’assenza di incroci nelle vicinanze e un’area adeguata per il blocco delle auto. «Sono dettagli che andremo a discutere con il comando della Polizia locale - continua Foresi - in un’ottica di grande collaborazione come siamo soliti improntare».



Il ripristino delle attività di controllo per la sicurezza stradale ha imposto una revisione della task force di quelle che saranno le unità e le pattuglie impiegate. E per l’occasione torneranno operativi anche i vigili di quartiere: 5-6 unità dislocate in altrettanti quartieri. Due saranno le pattuglie in auto e moto che effettueranno controlli per la sicurezza stradale e urbana, 2 pattuglie dedicate al rilevamento degli incidenti e 1 pattuglia impiegata nel servizio di monitoraggio dei mercati a partire dalle 6,30 del mattino. L’intera operazione dedicata alla prevenzione si completa con i pattugliamenti a piedi nelle zone del centro e del Piano.

