Il cane la strattona e lei cade lungo il viale della Vittoria Donna si rompe il bacino

ANCONA - Era di uscita di casa in compagnia del cane ma ad un certo punto il guinzaglio le è finito in mezzo alle gambe facendola cadere in terra. Brutta avventura ieri mattina per una donna di 69 anni che nella caduta ha riportato una sospetta lesione al bacino.Il fatto è accaduto attorno alle 10 lungo il viale della Vittoria nello spazio riservato ai pedoni poco prima dell’incrocio con via Rismondo. La centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sottoposta ad ulteriori accertamenti alla signora residente in zona è stata riscontrata una lesione al bacino.