Grave lutto per il sindaco Mancinelli: si è spenta la mamma Giuseppina

ANCONA - Lutto per il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli: si è spenta a 98 anni Giuseppina la mamma del primo cittadino di Ancona. Era - come il sindaco più volte ha ricordato - una figura forte che si è impegnata strenuamente per la conquista della libertà, dei principi democratici, sul fronte dei diritti e della tutela dei lavoratori valori fondamentali che hanno improntato la sua vita e la sua azione politica. Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA