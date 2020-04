Furto con scasso al cinema per consumare dolciumi e bevande: tunisino arrestato dai carabinieri

ANCONA - Ieri notte, ad Ancona, è scattato l’allarme al cinema Goldoni di via Montebello. Sul posto sono intervenute due “gazzelle” del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e Radiomobile e una guardia particolare giurata della Società “Axitea” di Ancona. Il personale operante ha effettuato un’immediata ispezione esterna e provveduto a bloccare le eventuali vie di fuga.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, in due senza casco sullo scooter rubato, fuga contromano: multe record per due minorenni

Durante tale attività, non è sfuggito ai militari la presenza di una persona, all’interno del cinema, che andava da una parte all’altra, come se non sapesse da che parte uscire. Il malcapitato, vedendo entrare i militari, ha imboccato le scale che portano al tetto tentando di darsi alla fuga. Ma m'azione è stata impedita grazie alla prontezza dei carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm che lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Si tratta di un tunisino 28 enne senza fissa dimora, con analoghi precedenti di polizia e sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. La perquisizione ha consentito di rinvenire, nelle tasche del giubbotto del sopracitato, diverse confezioni di snack asportate dal bar al piano terra del cinema; mentre, nelle tasche dei pantaloni, dieci pacchetti di sigarette integri.

Un approfondito sopralluogo ha permesso di rilevare segni di effrazione e la presenza di un’impronta da scarponcino sulla porta d’ingresso del cinema, conseguenza di un violento calcio sferrato all’altezza della serratura. L’impronta è risultata perfettamente coincidente con le scarpe calzate dal tunisino. Inoltre, all’interno della sala del cinema, sono state rinvenute anche svariate confezioni di snack e bottiglie vuote dello stesso tipo di bevande esposte nel predetto punto di ristoro dell’attività, circostanza che non consente di escludere che il tunisino fosse in compagnia di altre persone.

I carabinieri hanno anche ispezionato tutti i distributori automatici di sigarette del centro dorico per verificare se i dieci pacchetti di sigarette in possesso del tunisino facessero parte di una pregressa azione delittuosa.

Per tale ragione il giovane tunisino è stato condotto presso gli uffici del Norm della Compagnia Carabinieri di Ancona e al termine degli adempimenti di rito è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato dallo scasso.

Nella mattinata di ieri si è tenuta – in video conferenza – l’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Ancona, che ha convalidato l’arresto eseguito dai militari e rimesso in libertà il tunisino, rinviando il processo al 24 settembre p.v..

Nel medesimo contesto, il Giudice ha disposto l’espulsione del sopracitato che non è stata attuata nell’immediatezza a causa dell’emergenza covid 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA