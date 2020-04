Pesaro, in due senza casco sullo scooter rubato, fuga contromano: multe record per due minorenni

PESARO - Una fuga finita con una doppia denuncia e una multa salatissima da pagare. È la storia di due ragazzi di 17 anni residenti a Borgo Santa Maria, uno di origini straniere l’altro di origini siciliane, che l’altra sera sono incappati nel controllo dei carabinieri. Pensavano di farla franca dopo la scorribanda a Pesaro, ma così non è stato. Erano circa le 23,30 di mercoledì quando i due, in sella a uno scooter, senza casco, hanno incrociato in via Pantanelli una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia.

LEGGI ANCHE:

Fermato cinque ore dopo aver fatto la spesa: «Non riconosco la vostra autorità». Arrestato

Pesaro, i furbetti del Coronavirus non resistono al richiamo della primavera: ben 187 multati in tre giorni

I due hanno iniziato a dare gas, hanno percorso una rotatoria in contromano, ma una volta in via Longa si sono schiantati contro un marciapiede. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. I carabinieri hanno scoperto che i ragazzi erano in sella a uno Scarabeo 50 risultato rubato a Pesaro nella stessa serata a un 44enne pesarese. Motivo per cui sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Non solo, si sono beccati anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Può bastare? Certo che no perché la coppia ha infranto diverse leggi del codice della strada, motivo per cui verranno sanzionati per guida in contromano, guida senza casco, divieto di essere in sella in due su un motorino di cilindrata cinquanta. Insomma, una bella cifra per alcune migliaia di euro. Senza contare i danni fatti al motorino, che dovranno ripagare. All’elenco di sanzioni si aggiunge anche quella per il divieto di spostamento secondo il decreto che previene il contagio da Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA