Ancona, frontale in serata e allucinazioni: cinque persone (tra cui una bambina) all'ospedale sul finire dell'Epifania

ANCONA Epifania intensa ad Ancona con due interventi nella serata di ieri - 6 gennaio - che hanno interessato cinque persone (tutte in ospedale con codice di media gravità). Il caso più grave è stato quello di un incidente avvenuto in via Marsala dove una macchina, procedendo contromano, è andata a sbattere frontalmente con un'altra vettura poi terminata su mezzi parcheggiati. Quattro i feriti, tra cui una bambina che è stata trasportata al Salesi. Le condizioni non sarebbero gravi. Sul posto Croce Gialla, Automedica, 118 e Vigili del Fuoco.

LEGGI ANCHE: Ancona, perde il controllo della Yamaha e vola a terra sull'Asse nord-sud sotto gli occhi del figlio: centauro in gravi condizioni

Le allucinazioni

In un altro frangente, invece, i sanitari hanno soccorso un uomo di 60 anni che sosteneva ci fossero dei ladri all'interno della propria abitazione in via Giordano Bruno. Una volta sul posto è stato riscontrato che l'uomo, in evidente abuso di alcol e farmci, avesse avuto delle normali allucinazioni. Per questo motivo è stato portato a Torrette.