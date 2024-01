Ancona, perde il controllo della Yamaha e vola a terra sull'Asse nord-sud sotto gli occhi del figlio: centauro in gravi condizioni

ANCONA - Un pauroso incidente è avvenuto questa mattina sull'Asse nord-sud: un centauro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Lo schianto è avvenuto attorno alle 10,30 sulla rampa d'uscita verso la Baraccola, all'altezza della caserma della Guardia di Finanza: qui un 75enne di Recanati a bordo di una moto Yamaha 600 ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Terribile la scena con il figlio che da un'altra moto subito dietro di lui ha visto in diretta. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Il centauro, ferito ma sempre cosciente, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ma non è in pericolo di vita.