Folle inseguimento notturno â€‹al furgone rubato: acciuffato il ladro

ANCONA - Ruba un furgone a Ravenna, si immette sull’A14 ma all’altezza di Fano viene intercettato dalla Polstrada. Prima viene seguito in maniera soft, poi quando accelera per tentare la fuga, verso Senigallia, viene inseguito per oltre trenta chilometri. Vistosi braccato a causa di un ingente dispiegamento di pattuglie, il ladro abbandona il mezzo e cerca di fuggire a piedi.Niente da fare. Non ha fatto neanche in tempo a scavalcare il guardrail che i poliziotti gli avevano già stretto le manette ai polsi nei pressi del casello di Ancona sud. Inseguimento da film quello accaduto nella notte tra giovedì e venerdì lungo la corsia sud dell’autostrada. In arresto per furto aggravato c’è finito un barese di 25 anni.