ANCONA Esplode una condotta principale, il Viale della Vittoria si trasforma in un fiume e mezzo quartiere resta senz’acqua. Risveglio choc ieri mattina nel rione Adriatico: all’angolo tra via Trieste e via Rismondo attorno alle 6,30 si è registrato un grave danno alla condotta idrica. Il rumore provocato dall’esplosione e la fuoriuscita dell’acqua ha fatto scendere in strada molte persone che, per quanto possibile, hanno spostato come prima cosa le auto parcheggiate lungo la strada.

La ricostruzione

La rottura è avvenuta all’altezza del civico 2 di via Rismondo. In pochi minuti, complice la pendenza, la strada è stata invasa da un fiume d’acqua. E proprio il dislivello ha evitato che l’acqua entrasse in alcuni giardini a bordo strada, risparmiando anche delle cantine le cui finestre si trovano al piano del marciapiede così come alcuni portoni. Un torrente che ha imboccato il viale della Vittoria allagando la corsia di marcia diretta verso il Passetto. Le caditoie non sono riuscite ad intercettare questa enorme quantità di acqua che in poco tempo è arrivata ben oltre piazza Diaz. La situazione più critica all’incrocio tra il Viale e via Rismondo dove l’acqua ha raggiunto i 30 centimetri di altezza a causa di una sorta di depressione del manto stradale. Tutti i veicoli diretti al Monumento si sono ritrovati a fare i conti con questo disagio, ma c’è anche chi ha preferito tornare indietro per paura di rimanere nel bel mezzo del guado. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale. Via Rismondo, a partire dall’incrocio con via Trieste fino al Viale, è stata chiusa al traffico. Sul posto anche il personale di Viva Servizi che ha cercato di intercettare la condotta idrica danneggiata, definita di una certa importanza per il quartiere Adriatico.

Nel frattempo la forza erosiva dell’acqua ha causato una serie di danni: buona parte del marciapiede di via Rismondo è stato spazzato via dalla furia della pressione che non ha risparmiato l’asfalto. I lavori sono iniziati appena possibile, ma i disagi non sono mancati con decine di famiglie che sono rimaste a secco in via Montegrappa, via Rismondo, via Zara e lungo il Viale della Vittoria e in altre zone del quartiere. Condotta, quella di via Rismondo all’angolo con via Trieste, che era già esplosa anni fa: un particolare ricordato da alcuni residenti della zona che in mattinata erano scesi in strada ad attendere l’arrivo dei soccorsi.



