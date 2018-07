Esibizionista si denuda davanti a donne e bambini Bloccato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dà in escandescenze in centro a Porto Recanati, viene bloccato dai carabinieri e accompagnato dalla Croce Azzurra all’ospedale di Civitanova per accertamenti. È accaduto ieri nella tarda mattinata in corso Matteotti nei pressi del palazzo comunale. Il giovane, residente ad Ancona, è stato segnalato dai residenti alle forze dell’ordine perché in evidente stato confusionale. Seduto sulle panchine ha tentato in diverse occasioni di denudarsi proprio mentre sul marciapiede passavano mamme e bambini.