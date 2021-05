Droga a scuola, blitz dei carabinieri: hashish e marijuana nascosti nel sifone di un lavandino

ANCONA - Qualche studente dev’essersi spaventato alla vista dei carabinieri e dei cani antidroga. Così, chi nello zainetto custodiva un po’ di “erba” e di “fumo”, ha pensato bene di correre in bagno e nascondere lo stupefacente nel sifone del lavandino. È lì che i militari della Compagnia di Ancona, insieme ai colleghi della squadra Cinofili di Pesaro, durante un’operazione svolta nelle scuole delle città, hanno trovato lo stupefacente: circa 5 grammi di hashish e marijuana, prontamente sequestrati. Nessun provvedimento, però, nei confronti del possessore, rimasto ignoto. La scoperta è stata fatta nell'istituto superiore Podesti-Calzecchi-Onesti di Passo Varano. Nel corso del weekend in carabinieri hanno multato anche 7 persone per violazione del coprifuoco.

Ultimo aggiornamento: 17:17

