In cucina hashish e cocaina, blitz della polizia nel suo appartamento: guai per un pusher di 24 anni

ANCONA – Nascondeva in casa hashish e cocaina: guai per un 24enne anconetano, denunciato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz della sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica è scattato ieri pomeriggio in zona Q3. Gli agenti hanno fermato il giovane e poi gli hanno perquisito l'appartamento: su una mensola della cucina hanno trovato 20 grammi di hashish e una dose di cocaina, custoditi all'interno di un barattolo. Oltre alla droga, è stato trovato un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato.

Sempre per droga è stato sanzionato un 30enne iracheno fermato nei giorni scorsi dalle Volanti a bordo di un'auto su cui viaggiava con un connazionale: alla vista dei poliziotti, lo straniero ha eseguito una manovra sospetta. Quando sono stati fermati, i due si sono mostrati piuttosto nervosi. In un vano dell'auto, infatti, c'era una bustina con circa 10 grammi di marijuana che i poliziotti hanno sequestrato. Il conducente dell'auto è stato sanzionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA