Doloroso incidente durante l’incontro hot coppia omosex soccorsa dalla Croce Gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Amanti “incastrati” durante il rapporto sessuale, arriva l’ambulanza. Coppia omosex tradita da un doloroso incidente con un uomo trovato dagli operatori della Croce Gialla di Ancona con una copiosa emorragia al pene. L’episodio è successo l’altra sera in un appartamento della periferia del capoluogo. Qui sono ritrovati i due uomini che avevano deciso di trascorrere alcune ore insieme. Ma all’improvviso l’incidente che ha trasformato l’incontro in un incubo. A vuoto tutti i tentativi di liberarsi, finché non è partita una richiesta di soccorso al 118 che sul posto ha inviato un’ambulanza della Croce Gialla. Al loro arrivo i sanitari hanno trovato uno dei due amanti alle prese con una forte emorragia al pene. Il 50enne è stato portato a Torrette dove è stato poi curato dai medici.