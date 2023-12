Choc al supermercato, dipendente si amputa un dito mentre lavora dietro al bancone

Domenica 31 Dicembre 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:19





ANCONA - Si mozza un dito mentre lavora dietro al bancone di un alimentari: una donna di 55 anni, dipendente di un negozio in Corso Amendola ad Ancona è stata trasportata d'urgenza in ospedale questa mattina (domenica 31 dicembre). La dipendente si è semi amputata un dito durante l'orario di lavoro, anche se non è chiaro se l'incidente sia accaduto mentre la donna serviva un cliente oppure nel laboratorio dietro il negozio. Sul posto l'ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato la dipendente in ospedale.