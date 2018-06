Dimentica le chiavi, volo di sei metri per rientrare in casa: ragazzo in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un grande spavento, un volo che difficilmente dimenticherà e la corsa all'ospedale di Torrette: diversi politraumi ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ieri sera un giovane di 27 anni avendo dimenticato le chiavi di casa, per rientrare tenta di passare esternamente dalla finestra del vano scale ma causa una distrazione precipita da oltre sei metri d'altezza in uno stabile di via Torresi.Il giovane ha cercato di rientrare nella propria abitazione appoggiandosi sul cornicione esterno ma ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente: per il 27enne problemi alle alle gambe. Sul posto Croce Gialla e 118, insieme a loro carabinieri e vigili del fuoco.