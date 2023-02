Crea il panico in mutande e aggredisce un passante nel pieno centro di Ancona. 55enne "placcato" da polizia e sanitari

ANCONA- Si è scatenato il panico questa mattina, 20 febbraio, in pieno centro ad Ancona. Lungo il viale della Vittoria, all'incrocio con via De Bosis, è stato necessario l'intervento della polizia e dei sanitari della Croce Gialla 118 per placcare letteralmente un uomo di 55 anni trovato in mutande e decisamente su di giri.

La precedente aggressione

Sembrerebbe dai primi riscontri che l'uomo, residente in zona, abbia aggredito in precedenza un passante attirando l'attenzione dei presenti oltre al "singolare" abbigliamento. I sanitari lo hanno trattato sul posto e poi lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Torrette.