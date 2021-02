Ne perde il controllo, l'auto a metano si rovescia sulla carreggiata e si schianta contro due macchine in sosta: ragazza illesa

ANCONA - Acrobazie da far venire i brividi: i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Flaminia all'altezza di Torrette per un incidente stradale. Per cause da accertare la conducente di un'autovettura alimentata a metano - una ragazza - ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi lungo la carreggiata. Sono state coinvolte nell'incidente anche due auto parcheggiate lungo la strada. La Squadra di Ancona intervenuta con due automezzi ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell'intervento. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA