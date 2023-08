ANCONA «I migranti sui lettini dei bagnanti? No, questa non è civiltà». Giorgio Bartolucci è un assiduo frequentatore della spiaggia del Passetto e negli ultimi mesi non sono state rare le scene di bivacco e vagabondaggio a cui ha assistito, tanto di aver pure visto «delle tende da campeggio sulla parte di cemento della spiaggia. Non penso appartengano ai turisti».

APPROFONDIMENTI IL CASO Al Passetto bivacchi senza fine: i clochard sono pure sui lettini, tensione in spiaggia



I dormitori

Alcuni «dormono sotto le scale dell’ascensore» altri sono stati visti appoggiare stracci e vestiti su alcuni fili improvvisati. Ora, i disperati sembrano aver inglobato pure i lettini dei bagnanti. «Le istituzioni - insiste Bartolucci - devono intervenire, ma per davvero. La situazione di degrado qui si vede, non è bella né per noi, e nemmeno per quelli che sono costretti a dormire all’aria aperta». Il bivacco arriva con il calare del sole. E, di solito, se ne va all’alba. I disperati lasciano cumuli di coperte, materassi vestiti e altri effetti personali nella grande aiuola sotto l’ascensore. Una sorta di deposito abusivo. «Quello che è certo - dice Mario, bagnante storico della spiaggia cittadina - è che vorremmo avere più controlli. M’è capitato un paio di volte di venire di mattina presto e ho visto i migranti sui lettini dello chalet, soprattutto di fronte ai bagni. Così non si dà una bella immagine. C’è uno stato di disagio totale: per loro e per noi. Chi ha l’ombrellone stagionale i bivacchi non li vuole. Situazione di pericolo? Piuttosto di forte degrado. E credo che tenere alte le luci su questo problema possa spingere chi di dovere a risolverlo una volta per tutte». La criticità toccano anche il profilo igienico-sanitario, viste le condizioni in cui versano questi disperati richiedenti asilo. Alcuni di loro utilizzano le docce della spiaggia per lavarsi e i bagni pubblici. Un bagnante ha trovato escrementi lungo il litorale, persino un preservativo.

La questione igienica

«C’è pure chi - racconta un altro frequentatore del Passetto - va a farsi il riposino sulle panchine della Pineta o ai laghetti. Il problema, di certo, è anche di tipo igienico e non è neanche giusto che chi paga il servizio in spiaggia si ritrova, la sera, i lettini occupati. Questa ormai è la realtà, fa parte del Passetto. Non dipende certo di chi ha in gestione la spiaggia, ma dalla situazione che c’è ora ad Ancona». Perché i richiedenti asilo, considerando l’esiguità del numero delle strutture di accoglienza, sono un po’ ovunque. Cerusico, storico titolare dello stabilimento, fa quello che può: vigilanza e controlli («quando li vediamo sui lettini, è ovvio che li mandiamo via e po sanifichiamo») ma gli angoli della spiaggia sono innumerevoli. E quando cala il sole, ecco che la disperazione avanza, tra materassini, giacigli improvvisati e stracci. «Ma di queste persone non se ne occupa nessuno?» si chiede la bagnante Lella. «Fa brutto vederle, perché non è dignitoso. Le istituzioni devono essere in grado di risolvere la questione». Dello stesso parere Cinzia Pasquinelli: «Non è dignitoso vederli ciondolare in giro. Non è tanto una questione di fastidio, dispiace vederli ridotti così».