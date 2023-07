ANCONA - Prima sotto l’ascensore, poi sul cemento della spiaggia e ora sui lettini dello stabilimento. Clochard: al Passetto è un’emergenza senza fine. Sembra non trovare una soluzione l’invasione di disperati che ormai da mesi vanno e vengono dal Passetto, passando le notti all’agghiaccio e in degli alloggi di fortuna. Si tratta prevalentemente di richiedenti asilo, soprattutto di origine pakistana.

L’amara sorpresa



Lo scorso mese erano stati segnalati gli accampamenti abusivi in spiaggia: materassini, coperte e piccole tende improvvisate lasciate sulla distesa di cemento del Passetto. Ancora prima, i clochard si erano fermati sulla piattaforma dell’ascensore, lato mare, invadendola quando l’impianto si era dovuto fermare per un guasto. Ieri, la disperazione ha portato i senza fissa dimora ancora più vicino all’acqua. Attorno alle 7 alcuni migranti sono stati trovati sui lettini dello chalet il Valentino, quando ancora non era aperto e operativo per accogliere i clienti. Per alcuni è stata un’amara sorpresa. Di certo inaspettata. Particolarmente sgradita a una signora, con l’abbonamento stagionale, che dopo aver trovato il lettino occupato da un abusivo avrebbe pure innescato un battibecco con i bagnini dello chalet. La situazione è stata subito risolta: i clochard hanno levato le tende e abbandonato il Passetto. Il solito copione: arriva il sole, raccolgono il giaciglio e se ne vanno.



Al di là della sorpresa di ieri dovuta ai lettini occupati, la riflessione deve per forza essere più ampia e non limitarsi all’occupazione abusiva di una porzione di spiaggia. L’emergenza di chi non ha un tetto sotto cui passare la notte va avanti da mesi e sembra non risolversi. Il nodo sarebbe l’impossibilità di reperire posti liberi nelle strutture di prima accoglienza, ormai al collasso per la presenza massiccia di profughi, richiedenti asilo e senzatetto. E allora ecco che gli homeless dormono ovunque. Pure sui lettini degli chalet della spiaggia cittadina.



L’intervento



Sul caso di ieri è intervenuto Claudio Cerusico, titolare del Valentino: «Non sono stato informato della presenza dei migranti - puntualizza- e se la signora si è alterata, chiaramente mi dispiace». Sulla situazione dei senzatetto: «Non mi sembra che qui ci sia un dormitorio, la spiaggia non è un rifugio di clochard, anzi. Noi facciamo di tutto per proteggerla, tanto che da parte nostra ci sono anche dei controlli notturni. Siamo presenti e attenti. Se vediamo qualche abusivo è ovvio che lo mandiamo via e che poi disinfettiamo il lettino». La speranza: «I clochard sono un problema della città, non del Passetto, credo che le forze dell’ordine e dell’amministrazione debbano lavorare insieme per risolverlo. E se volessero venire anche qui, ben vengano i controlli in più».