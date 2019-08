Civetta incastrata nella grondaia i vigili del fuoco salgono al quarto piano e la liberano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nella tarda mattinata della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Torresi per soccorrere un animale. Una civetta rimaneva incastrata con la zampina nel tubo di scarico pluviale del quarto piano. I vigili del fuoco utilizzando apposita strumentazione hanno liberato la zampina e recuperato l'animale consegnandolo al personale specializzato.