ANCONA - Il 4 maggio è la festa del Santo patrono della città di Ancona: San Ciriaco. E come ogni anno si ripete la tradizionale premiazione con i Ciriachini che verranno conferiti agli anconetani più in vista e più meritevoli. Quest’anno l’ambito omaggio, quello dorato, lo riceveranno due donne: Milena Fiore e Francesca Rossi. La prima è la storica presidente dell’Associazione Patronesse del Salesi. L’altra, invece, è una delle ricercatrici più note nel mondo dell’informatica, esperta in materia di Intelligenza Artificiale.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Fiera di San Giorgio, è la festa più lunga di sempre. Attenzione ai divieti per domani e il 25 L'EVENTO Musica e bancarelle, riecco la Fiera di San Ciriaco. Viale protagonista ad Ancona: attesi 396 stand



L’identikit



Milena Fiore, 79 anni, anconetana doc. È molto conosciuta in città per il grande impegno profuso all’interno dell’associazione che ha come fine l’assistenza dei piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Salesi e delle loro famiglie. Una vita trascorsa nel mondo del commercio, con il marito Enrico Fiore, con cui per decenni ha gestito la boutique di abbigliamento Rocchetti, nel cuore della città, lungo corso Garibaldi. Un negozio storico, che per molto tempo ha vestito gran parte degli anconetani. Ma parallelamente alla sua attività di commerciante, Milena ha dedicato molto della sua vita, e continua a farlo, alle Patronesse del Salesi. È entrata a farne parte ben 39 anni fa, e per 15 anni, a fasi alterne, ha rivestito il ruolo di presidentessa. Dopo l’ultima interruzione di tre anni, dove l’associazione è stata condotta da Stefania Giacchè, Milena Fiore è tornata al posto di comando. Un impegno che porta avanti con grande convinzione.

Forza che non le è venuta a mancare neanche quando, ad inizio 2021, ha contratto una delle forme più aggressive di Covid sconfitto dopo ben 34 giorni. L’altro Ciriachino d’Oro è, invece, una figura forse meno conosciuta in città, ma ugualmente di grande spessore. Francesca Rossi, 61 anni il prossimo 12 luglio, è un’informatica e ricercatrice. Nata ad Ancona, vive da anni a New York dove riveste il ruolo di presidente dell’Association for the Advancement of Artificial Intelligence, i cui soci sono circa 4mila ricercatori in tutto il mondo. Per i temi dell’etica ed Intelligenza Artificiale è il riferimento di Ibm per cui è stata investita del ruolo di Fellow e AI Ethics Global Leader. «A loro la gratitudine e il riconoscimento cittadino più alto» ha dichiarato il sindaco Valeria Mancinelli in un post sul suo profilo Facebook.



Il conferimento



La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà la mattina del 4 maggio in piazza Cavour. L’individuazione dei destinatari delle onorificenze avviene tramite segnalazioni al Comune da parte di singoli cittadini o associazioni e altri enti. Poi, dopo un’attenta valutazione dei profili e dei curriculum, si arriva all’individuazione delle figure che annualmente vengono premiate. Nella giornata di oggi l’amministrazione comunale renderà nota la lista comprensiva anche di tutte le altre civiche benemerenze che verranno consegnate agli anconetani selezionati. Come da tradizione, la giornata si apre alle 10 con la deposizione dei fiori sulla tomba del Santo patrono di Ancona e a seguire la celebrazione della messa all’interno della Cattedrale. Alle 12 la consegna dei Ciriachini e delle benemerenze civiche sul palco allestito in piazza Cavour, nel cuore della fiera di San Ciriaco. In caso di maltempo verrà comunicato un luogo alternativo per lo svolgimento della cerimonia.