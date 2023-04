ANCONA Dieci giorni di attesa e Ancona tornerà ad assaporare la festa della Fiera di San Ciriaco. Sarà l’ultima edizione organizzata dall’amministrazione Mancinelli e ricadrà proprio pochi giorni rima dalla tornata elettorale del 14/15 maggio. Per la location, nessuna novità: confermato il viale della Vittoria per la sfilata di colori e profumi, con le bancarelle che si dislocheranno sulle due corsie e sulla pavimentazione del boulevard. In corso Garibaldi si posizioneranno gli stand dell’artigianato e della fiera campionaria. Piazza Pertini sarà il regno dello street food e della musica, con gli stand che potranno aprire il 30 aprile.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Il Comitato di Ancona omaggia Raoul Bova, testimonial della Croce Rossa Italiana



Le civiche benemerenze

Come ogni anno, escluso il biennio dell’emergenza Covid, il giorno del Santo Patrono sarà dedicato alla consegna delle civiche benemerenze. La cerimonia, salvo maltempo, si terrà in piazza Cavour alle 11.30. La serata sarà invece dedicata alla tombola, organizzata come di consueto dalla Croce Gialla di Ancona. Per quanto riguarda i numeri, lo scorso anno le bancarelle erano state 413. Per la prossima edizione gli stand dovrebbero essere un po’ meno. Nei giorni scorsi, la giunta ha infatti approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi riservati agli ambulanti. Il documento parla di 396 stand. E quelli, salvo defezioni dell’ultimo minuto e rinunce, dovrebbero essere i protagonisti della prossima Fiera, dal primo al 4 maggio 2023. Partirà invece il 30 aprile lo street food di piazza Pertini. Il programma intero deve ancora essere svelato dall’amministrazione comunale. Possibile che possano esserci eventi corollari alla kermesse, come esibizioni di band e performance.

Il traffico

Inoltre, per non paralizzare il traffico del centro (già messo a dura prova in quei giorni a causa delle grande affluenza) verranno quasi sicuramente predisposte della navette per collegare le zone periferiche al cuore pulsante della Fiera. Da prevedere anche l’allungamento degli orari per l’apertura dei parcheggi coperti cittadini. A vigilare e coordinare la viabilità saranno gli agenti della polizia locale dorica. Lo scorso anno la Fiera aveva rappresentato una sorta di ritorno ai grandi eventi dopo i due anni di stop consecutivi legati all’emergenza pandemica. E come previsto, a migliaia erano partiti all’assalto delle bancarelle a caccia dell’affare.