Giù calcinacci dalla chiesa Brivido per una famigliola mamma mette in salvo il bebè

ANCONA - Stava passeggiando in corso Mazzini con il compagno e il figlioletto quando una pioggia di calcinacci li ha investiti. Fortunatamente hanno intuito subito il pericolo e con uno scatto repentino si sono allontanati prima che i pezzi di intonaco più grossi potessero ferirli o colpire addirittura il bimbo piccolo. Stanno tutti bene, ma che brividi per la coppia di trentenni anconetani raggiunta ieri mattina da un diluvio di pietrisco precipitato dalla chiesa di San Biagio. Questione di secondi. Non appena la giovane mamma si è accorta che le stavano cadendo addosso alcuni sassolini, ha afferrato il passeggino e si è messa a correre, il più lontano possibile. Una fuga provvidenziale: qualche istante dopo, dalla balconata della storica struttura settecentesca si sono staccati due pezzi più grossi, lunghi circa dieci centimetri, che avrebbero potuto centrare altri passanti. Un dramma sfiorato in pieno centro storico.