Cade su un sentiero, trauma facciale. La donna raggiunta dai pompieri e portata via in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La donna è caduta sul sentiero, per soccorrerla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e si è alzata in volo l’eliambulanza. L’allarme è scattato sul monte Conero, sul sentiero che dal campo sportivo del Poggio conduce fino alle grotte romane. Nel tragitto la donna si è infortunata, riportando un trauma facciale. Scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118, per recuperare l’infortunata sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno raggiunto la donna. Poi l’eliambulanza l’ha caricata per il trasporto a Torrette. Le condizioni non sembravano gravi.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: