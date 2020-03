Bevono birra su una panchina gomito a gomito, i poliziotti li invitano invano a distanziarsi: denunciati tre egiziani

ANCONA - Continuano i controlli della Polizia di Stato in tutto il capoluogo dorico e provincia nelle ultime 24 ore per una capillare attività di controlli rivolti al rispetto delle norme riguardanti le misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus.

Decine di poliziotti della Questura hanno presidiato tutto il capoluogo dorico compresi parchi, giardini pubblici e zone balneari come Palombina, Passetto e Portonovo. Nel corso di questa attività, sono state denunciate alcune persone per l’art. 650 del c.p., reato che punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

In particolare ieri pomeriggio, verso le 16.30, tre egiziani tra i 26 ed i 31 anni, sono stati denunciati dagli agenti delle Volanti poiché sostavano, gomito a gomito, su una panchina di Corso Carlo Alberto intenti a bere birre. L’adozione del provvedimento si rendeva necessaria in quanto i tre uomini erano stati, poco prima, invitati dai poliziotti al rispetto delle norme vigenti e nonostante cio’ non avevano ottemperato.



Ieri sera, in un giardino a Collemarino, due 25enni, uno anconetano e l’altro camerunense, sono stati denunciati per l’art. 650 del c.p. in quanto sostavano, senza giustificato motivo, nei pressi di una panchina; entrambi, sottoposti ad un più approfondito controllo, venivano trovati in possesso di due dosi di hashish per uso personale, che venivano sequestrate ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

