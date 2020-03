Coronavirus, gli autobus delle autolinee Bucci sfilano davanti all'ospedale di Senigallia: «Andrà tutto bene»

SENIGALLIA - Gli autobus dell'autolinea Bucci hanno sfilato davanti all'ospedale di Senigallia per testimoniare solidarietà agli operatori e ai pazienti impegnati nella emergenza per il Coronavirus. Un'iniziativa che testimonia il clima di vicinanza che si è creato nella lotta al contenimento dell'infezione da Covid 19. A mezzogiorno sono state numerose le persone che si sono affacciate per battere le mani. Gli operatori della Bucci hanno scelto un metodo ancora più fragoroso: come fragoroso è il ringraziamento nei confronti degli operatori dell'ospedale di Senigallia e la solidarietà verso le persone ricoverate. Sui parabrezza e sulle fiancate le scritte «Andrà tutto bene» e «Grazie».

