Balcone allagato dopo le piogge: intervengono i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 5.40 circa ad Ancona in via Circonvallazione per danni d'acqua in una palazzina a causa dell'allagamento del balcone del piano superiore dalle abbondanti piogge. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta anche con l'autoscala ha disostruito i canali facendo defluire l'acqua accumulata. Non si segnalano persona coinvolte.